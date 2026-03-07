DPR RI Ajak Warga Wonosobo Kawal Program Makan Bergizi Gratis

jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mengajak masyarakat di Kabupaten Wonosobo untuk ikut mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ajakan tersebut disampaikan saat sosialisasi program MBG yang digelar di Dewani View & Cafe, Rabu (4/3). Kegiatan itu dihadiri ratusan warga.

Turut hadir dalam acara tersebut Anggota DPRD Wonosobo Indri Widiastuti serta Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Wonosobo Satika Mahda Daweski.

Dalam pemaparannya, Vita menjelaskan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak.

Menurut dia, gizi yang baik menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi masa depan yang sehat dan berkualitas.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah bentuk komitmen negara untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak dan seimbang. Ini bukan sekadar program makan bersama, tetapi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” kata Vita.

Dia menambahkan, pemenuhan gizi tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga berpengaruh besar terhadap perkembangan kecerdasan serta pembentukan karakter.

Vita juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program tersebut agar berjalan transparan dan tepat sasaran.