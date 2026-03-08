Hangatnya Ramadan, Ratusan Anak Panti Asuhan Bersama Ipapis di Balai Kota Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 464 anak dari 20 panti asuhan merasakan kebahagiaan berbuka puasa bersama dalam kegiatan sosial Ramadan bertajuk Ipapis Berbagi yang digelar oleh Ikatan Pendukung Acara Pernikahan Semarang (Ipapis) di Balai Kota Semarang, Sabtu (7/3).

Kegiatan itu tidak hanya menghadirkan momen kebersamaan saat berbuka puasa, tetapi juga diisi dengan pemberian bingkisan dan santunan kepada anak-anak panti asuhan yang diundang dalam acara tersebut.

Acara sosial Ramadan 2026 itu merupakan hasil kolaborasi para vendor wedding yang tergabung dalam Ipapis. Mereka bersama-sama menggalang donasi untuk menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama sekaligus berbagi santunan kepada anak-anak panti asuhan di Kota Semarang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang Indriyasari menyebut Ramadan berbagi yang dilakukan Ipapis menunjukkan kepedulian sosial para pelaku usaha terhadap masyarakat, khususnya anak-anak panti asuhan.

Dia berharap kegiatan serupa tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun, tetapi juga dapat terus dilaksanakan dalam berbagai kegiatan sosial lainnya di Kota Semarang.

“Terima kasih atas kepedulian Ipapis. Di bulan Ramadan ini tidak hanya menjalankan ibadah puasa, tetapi juga berbagi kepada sesama. Ini menjadi hal yang luar biasa bagi kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ipapis Kota Semarang Dimas Haryo Prasetyo acara berbagi ini merupakan bentuk kolaborasi para vendor pernikahan di Semarang, khususnya yang bergerak di bidang wedding tradisional.

Menurutnya, para vendor yang tergabung dalam komunitas tersebut secara bersama-sama menggalang donasi untuk menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak panti asuhan melalui kegiatan buka puasa bersama dan pemberian santunan.