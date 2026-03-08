Cara Dapat Tiket Kereta Diskon 30 Persen, Ini Syarat Flash Sale KAI

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kereta Api Indonesia (KAI) menghadirkan promo menarik selama Ramadan menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Promo ini berupa potongan harga tiket kereta api hingga 30 persen serta tarif khusus melalui skema flash sale lewat program Ramadan Festive 2026.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan promo itu dihadirkan untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama Ramadan.

“Sebanyak 69 perjalanan kereta api mendapatkan diskon tiket promo ini di wilayah Daop 4 Semarang,” kata Luqman, Minggu (8/3).

Dia menjelaskan tiket dengan harga diskon dapat dibeli melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI mulai 9 Maret 2026. Diskon berlaku untuk perjalanan kereta api dengan keberangkatan pada 9 hingga 20 Maret 2026.

Program tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus mendorong masyarakat merencanakan perjalanan lebih awal dengan biaya yang lebih terjangkau.

“Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin bersilaturahmi lebih awal tanpa harus menunggu momen Idulfitri, sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman, aman, dan lancar, serta mendapatkan tiket dengan harga lebih hemat,” ujarnya.

Promo tiket ini berlaku untuk kereta api kelas Eksekutif dan Ekonomi. Namun, terdapat sejumlah ketentuan yang perlu diperhatikan calon penumpang.

Diskon tidak berlaku untuk tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan reduksi maupun potongan harga lainnya. Tiket promo juga masih dapat dibatalkan atau diubah jadwalnya selama alokasi tiket dan tarif diskon masih tersedia. (ink/jpnn)