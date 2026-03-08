Berbagi Kebahagiaan di Ramadan, Komunitas Mobil Semarang Ajak 350 Anak Panti

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ramadan menjadi momentum bagi komunitas mobil di Kota Semarang untuk menebar kepedulian sosial. Melalui kegiatan bakti sosial, mereka mengajak ratusan anak panti asuhan berkumpul dan berbagi kebahagiaan bersama.

Bakti sosial bertajuk Kosmos Because We Care itu digelar oleh Komunitas Mobil Semarang (Kosmos) di Balai Kota Semarang, Minggu (8/3).

Dalam kegiatan tersebut, sekitar 350 anak dari sejumlah panti asuhan di sekitar Semarang diajak mengikuti berbagai hiburan, menerima santunan, serta menikmati suasana kebersamaan di bulan suci Ramadan.

Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin menyampaikan bahwa kegiatan komunitas seperti ini menunjukkan komitmen sosial masyarakat untuk ikut berkontribusi bersama pemerintah dalam membantu sesama.

“Komunitas Mobil Semarang pada sore hari ini memperlihatkan sebuah komitmen dalam kegiatan sosial. Hakikatnya komunitas ini dibangun untuk bersama-sama dengan pemerintah. Kami masuk pada ruang-ruang yang tidak mengganggu apa yang dilakukan pemerintah,” kata Iswar, Minggu (8/3).

Menurutnya, keberadaan komunitas dapat menjadi mitra pemerintah dalam menggalakkan kegiatan sosial, termasuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Kita bersama-sama menggalakkan pengentasan kemiskinan melalui kegiatan sosial. Dan bukan hanya kegiatan sosial, tetapi juga saat terjadi kebencanaan dan lain sebagainya kita bisa hadir di sana,” ujar Pembina Kosmos itu.

Sementara itu, Ketua Kosmos Adi Baskara Perwira menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian komunitas otomotif terhadap sesama.