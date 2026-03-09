Korsleting Listrik Picu Kebakaran di Pasar Darurat Ngawen Blora, 9 Kios dan 1 Rumah Hangus

JPNN.com

Senin, 09 Maret 2026 – 12:46 WIB
Ilustrasi kebakaran. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jateng.jpnn.com, BLORA - Kebakaran hebat melanda Pasar Darurat Rakyat di Jalan Raya Ngawen–Japah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (7/3) malam. Peristiwa tersebut menghanguskan satu rumah dan sembilan kios pedagang.

Kapolsek Ngawen AKP Lilik Eko Sukaryono mengatakan kebakaran diduga dipicu hubungan arus pendek listrik dari stop kontak di salah satu kios darurat pedagang.

“Kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 23.30 WIB,” kata Lilik, Minggu (8/3).

Api pertama kali diketahui oleh Suwadi, pemilik rumah yang berada di dekat lokasi kejadian. Saat itu ia melihat percikan api yang kemudian dengan cepat menjalar ke atap kayu bangunan kios pasar.

Suwadi sempat berusaha memadamkan api dengan menyiram air. Namun, kobaran api justru semakin membesar hingga akhirnya ia berteriak meminta bantuan warga sekitar.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran Kecamatan Ngawen. Sekitar 10 menit kemudian tim damkar tiba di lokasi, tetapi api sudah telanjur membesar dan menjalar ke beberapa kios lainnya.

Petugas akhirnya berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama sekitar satu jam.

“Korban jiwa nihil, tetapi kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp2,225 miliar,” jelas Lilik.

Sumber antara
