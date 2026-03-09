Fadia A Rafiq Terseret OTT KPK, Sukirman Ditunjuk Jadi Plt Bupati Pekalongan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sukirman ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Pekalongan menggantikan Fadia A Rafiq yang terseret operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penunjukan itu Wakil Bupati Sukirman oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Pekalongan tetap berjalan normal.

Sukirman mengatakan gubernur akan datang langsung ke Kabupaten Pekalongan untuk melakukan pembinaan sekaligus mengonsolidasikan jajaran birokrasi.

“Ya, Pak Gubernur hari ini akan melakukan pembinaan ke Kabupaten Pekalongan bersama seluruh jajaran untuk mengonsolidasikan seluruh birokrasi di sana,” kata Sukirman, Senin (9/3).

Dia memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu meskipun kepala daerah sebelumnya terjerat kasus hukum.

“Pelayanan tetap berjalan dengan baik. Hari ini dipimpin langsung oleh Pak Gubernur. Kami tetap bekerja melayani masyarakat dengan baik,” ujar Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menyebut dirinya telah menunjuk Sukirman sebagai Plt Bupati Pekalongan dan akan memberikan asistensi langsung kepada pemerintah daerah.

"Hari ini saya ke sana. Sudah kami tunjuk dan sudah kami berikan sejak kemarin. Hari ini saya ke sana melakukan asistensi,” kata eks Kapolda Jawa Tengah itu.