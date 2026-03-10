Empat Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Blora

jateng.jpnn.com, BLORA - Kecelakaan beruntun melibatkan empat kendaraan terjadi di Jalan Nasional Blora–Cepu, tepatnya di Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Senin (9/3) sekitar pukul 13.30 WIB.

Peristiwa tersebut menyebabkan dua pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Blora Ipda Bayu Destya mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut.

“Dua pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan saat ini dirawat di RSUD Blora,” kata Bayu, Selasa (10/3).

Menurut Bayu, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengevakuasi kendaraan yang terlibat, serta mengecek kondisi para korban di rumah sakit.

Kecelakaan itu melibatkan empat kendaraan, yakni truk Hino bernopol N 9980 TM, mobil Mitsubishi Xpander BK 1672 ABT, sepeda motor Honda Vario K 2704 ZY, serta sepeda motor Honda Revo AB 6466 EI.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, insiden bermula saat mobil Mitsubishi Xpander yang dikemudikan RHM (25), warga Medan, melaju dari arah timur menuju barat di jalur Blora–Cepu.

Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi diduga kurang konsentrasi hingga mobil bergerak ke kanan dan melewati marka tengah jalan.