Sosialisasi MBG di Purworejo, Nafa Urbach Ingatkan Pentingnya Kandungan Gizi

jateng.jpnn.com, PURWOREJO - Anggota Komisi IX DPR RI Nafa Indria Urbach menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (6/3).

Kegiatan tersebut dihadiri Tenaga Ahli DPR RI Husni Mubaraq serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Nur Syifa Fajriah.

Dalam sosialisasi tersebut, Nafa menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Menurutnya, pelaksanaan program tersebut harus dikawal secara serius agar benar-benar memberikan manfaat bagi penerima.

“Program ini harus dipastikan tidak sekadar memberikan makanan, tetapi benar-benar memenuhi standar gizi yang dibutuhkan, mulai dari protein, karbohidrat, vitamin, mineral hingga kalori yang sesuai dengan usia,” ujar Nafa.

Politikus sekaligus penyanyi itu juga menekankan pentingnya variasi menu dalam program tersebut. Ia menilai anak-anak akan lebih antusias jika makanan yang disediakan tidak monoton.

“Anak-anak biasanya suka makanan yang bervariatif. Karena itu, menu yang diberikan juga perlu diperhatikan agar mereka tidak bosan dan tetap mendapatkan asupan gizi yang seimbang,” katanya.

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Melalui program tersebut diharapkan lahir generasi yang sehat, kuat, dan memiliki daya saing di masa depan.