10 Perjalanan KA di Semarang Tertahan 3 Jam Gara-gara Truk Trailer

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Truk trailer pengangkut alat berat tersangkut di dalam perlintasan Kereta Api Indonesia (KAI) Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/3) malam. Akibatnya, sejumlah perjalanan KAI di jalur utara itu terganggu.

Insiden itu terjadi di antara Stasiun Alastua-Stasiun Semarang Tawang pada KM 2+800 sekitar pukul 23.46 WIB.

“Kondisi tersebut mengakibatkan perjalanan kereta api untuk sementara tidak dapat melintas demi menjaga keselamatan,” kata Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif, Selasa (10/3).

Pihaknya lantas mengevakuasi kendaraan yang menghalangi jalur rel. Truk berhasil dievakuasi setelah tiga jam kemudian atau sekitar pukul 02.53 WIB.

Akibat kejadian tersebut, tercatat sebanyak 10 perjalanan kereta api mengalami keterlambatan menunggu jalur dinyatakan aman untuk dilalui.

Lebih lanjut, KAI akan menempuh langkah hukum dan menuntut ganti rugi kepada pemilik truk yang menyebabkan terjadinya gangguan operasional perjalanan kereta api tersebut.

Pihaknya memohon maaf kepada para penumpang atas keterlambatan perjalanan yang terjadi akibat insiden tersebut.

"PT KAI juga memberikan service recovery kepada seluruh penumpang KA yang terdampak peristiwa tersebut," tutur Luqman. (ink/jpnn)