Komisi IX DPR RI Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Berjalan Optimal

Selasa, 10 Maret 2026 – 15:45 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih dalam kegiatan sosialisasi program MBG yang digelar bersama Badan Gizi Nasional di kampus STKIP Darussalam Cilacap, Kabupaten Cilacap, Minggu (8/3). Foto: Source for JPNN

jateng.jpnn.com, CILACAP - Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengawasan, dukungan anggaran, serta regulasi yang memadai.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi program MBG yang digelar bersama Badan Gizi Nasional di kampus STKIP Darussalam Cilacap, Kabupaten Cilacap, Minggu (8/3).

Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRD Cilacap Mitra Patria Asmoro, serta perwakilan Badan Gizi Nasional Nur Syifa Fajriah. Ratusan warga juga turut menghadiri kegiatan tersebut.

Teti mengatakan Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk mempercepat pembangunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Menurut dia, program tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga memiliki tujuan lebih luas dalam meningkatkan kesehatan dan mendukung tumbuh kembang anak.

“Program MBG ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak serta mendorong lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” kata Teti.

Dia menambahkan keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan jaminan sosial, Komisi IX DPR RI memiliki peran penting dalam memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan.

Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional menyosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis di Cilacap, menekankan kolaborasi agar program tepat sasaran.
