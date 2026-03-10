JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Lenovo Aura Edition: Solusi AI untuk Produktivitas dan Daya Saing Jangka Panjang

Lenovo Aura Edition: Solusi AI untuk Produktivitas dan Daya Saing Jangka Panjang

Selasa, 10 Maret 2026 – 23:05 WIB
Lenovo Aura Edition: Solusi AI untuk Produktivitas dan Daya Saing Jangka Panjang - JPNN.com Jateng
Lenovo menghadirkan laptop AI Lenovo Aura Edition yang mampu mempercepat kerja, analisis data, hingga kolaborasi profesional. Foto: Source for JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persaingan dunia bisnis dan industri kreatif yang semakin cepat menuntut profesional tidak hanya berpikir cepat, tetapi juga mampu bekerja lebih efisien dan terstruktur.

Menjawab tantangan tersebut, Lenovo menghadirkan lini perangkat terbaru Lenovo Aura Edition yang mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung produktivitas.

Lini ini tersedia pada seri Lenovo Yoga Aura Edition untuk pengguna konsumen serta Lenovo ThinkPad Aura Edition bagi segmen profesional dan bisnis.

Baca Juga:

Dengan dukungan AI langsung di perangkat (AI on-device), integrasi Lenovo AI Now, serta pengalaman Windows 11 Pro, Lenovo menghadirkan sistem kerja yang lebih cerdas.

Fitur tambahan seperti Smart Connect dan Smart Modes juga dirancang untuk mempercepat alur kerja sekaligus menjaga keamanan data.

Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan mengatakan teknologi AI seharusnya memberikan manfaat nyata yang langsung dirasakan pengguna.

Baca Juga:

“Melalui Yoga Aura Edition dengan integrasi Lenovo AI Now dan kemampuan AI on-device, kami menghadirkan pengalaman komputasi yang lebih personal, aman, dan relevan dengan kebutuhan kerja modern,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (9/3).

Menurutnya, teknologi tersebut juga sejalan dengan visi perusahaan untuk menghadirkan teknologi yang lebih adaptif terhadap dinamika kerja dan kreativitas masa kini.

Lenovo menghadirkan laptop AI Lenovo Aura Edition yang mampu mempercepat kerja, analisis data, hingga kolaborasi profesional.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   lenovo laptop teknologi laptop lenovo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU