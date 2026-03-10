Lenovo Aura Edition: Solusi AI untuk Produktivitas dan Daya Saing Jangka Panjang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persaingan dunia bisnis dan industri kreatif yang semakin cepat menuntut profesional tidak hanya berpikir cepat, tetapi juga mampu bekerja lebih efisien dan terstruktur.

Menjawab tantangan tersebut, Lenovo menghadirkan lini perangkat terbaru Lenovo Aura Edition yang mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung produktivitas.

Lini ini tersedia pada seri Lenovo Yoga Aura Edition untuk pengguna konsumen serta Lenovo ThinkPad Aura Edition bagi segmen profesional dan bisnis.

Dengan dukungan AI langsung di perangkat (AI on-device), integrasi Lenovo AI Now, serta pengalaman Windows 11 Pro, Lenovo menghadirkan sistem kerja yang lebih cerdas.

Fitur tambahan seperti Smart Connect dan Smart Modes juga dirancang untuk mempercepat alur kerja sekaligus menjaga keamanan data.

Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan mengatakan teknologi AI seharusnya memberikan manfaat nyata yang langsung dirasakan pengguna.

“Melalui Yoga Aura Edition dengan integrasi Lenovo AI Now dan kemampuan AI on-device, kami menghadirkan pengalaman komputasi yang lebih personal, aman, dan relevan dengan kebutuhan kerja modern,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (9/3).

Menurutnya, teknologi tersebut juga sejalan dengan visi perusahaan untuk menghadirkan teknologi yang lebih adaptif terhadap dinamika kerja dan kreativitas masa kini.