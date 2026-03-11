55 Jabatan Lurah di Kota Semarang Akhirnya Terisi Menjelang Lebaran

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang akhirnya mengisi puluhan jabatan lurah yang sempat kosong. Sebanyak 55 kursi kepala kelurahan kini resmi terisi setelah pemkot melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran pejabat di lingkungan organisasi perangkat daerah.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono memastikan seluruh jabatan lurah yang sebelumnya kosong kini sudah terisi.

“Alhamdulillah 55 lurah yang kemarin kosong sudah terisi semuanya. Harapannya setelah ini, besok kawan-kawan segera melakukan tugas yang barunya. Apalagi ini mendekati Lebaran,” kata Joko, Selasa (10/3).

Menurut dia, puluhan jabatan lurah tersebut sempat kosong karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun, sementara pejabat definitif penggantinya belum ditetapkan.

Dalam agenda pelantikan yang digelar pemkot, total ada 354 pejabat yang diambil sumpah jabatannya. Rinciannya, sebanyak 51 pejabat eselon III atau administrator, yang meliputi camat, sekretaris kecamatan, kepala bidang, hingga sekretaris badan atau dinas.

Selain itu, ada pula 303 pejabat pengawas yang dilantik. Mereka terdiri atas lurah, sekretaris lurah, kepala seksi kelurahan, hingga kepala seksi di sejumlah badan dan dinas.

Joko meminta para lurah dan camat yang baru dilantik segera bekerja dan menjalankan fungsi kewilayahan.

“Saya kira tugas-tugas kewilayahan sudah melekat dan semoga kita semuanya diberi kesehatan dan kelancaran menjalankan tugas,” ujarnya.