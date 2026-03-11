Mudik Lebaran 2026, Pelni Diskon Tiket Kapal hingga 30 Persen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pada masa mudik dan balik Lebaran 2026, Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memberikan diskon tiket kapal mencapai 30 persen. Potongan harga itu berlangsung dari 11 Maret 2026 sampai dengan 5 April 2026.

Kepala Cabang Pelni Semarang Yuniati Fatimah mengatakan diskon dapat dimanfaatkan masyarakat selama kuota tiket masih tersedia. Penjualan sendiri telah dibuka sejak 11 Februari 2026 dengan total kuota sekitar 440.000 tiket untuk seluruh rute pelayaran Pelni di Indonesia.

“Diskonnya masih bisa diakses selama kuota tersedia. Sejauh ini belum mencapai 80 persen, sehingga masih terbuka bagi masyarakat yang ingin membeli tiket,” ujar Yuniati di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Rabu (11/3).

Dia menyarankan calon penumpang yang sudah memiliki rencana perjalanan untuk segera membeli tiket, bahkan sekaligus untuk perjalanan pulang pergi. Langkah itu dilakukan agar tidak kehabisan kuota diskon.

“Misalnya berangkat Semarang-Kumai atau Kumai-Semarang, sebaiknya langsung membeli tiket pulang pergi agar tetap mendapatkan potongan harga 30 persen,” katanya.

Tiket dapat dibeli melalui aplikasi Pelni Mobile, situs resmi Pelni, jaringan ritel seperti Alfamart dan Indomaret, serta sejumlah aplikasi perbankan.

Pada keberangkatan terbaru, KM Lawit diberangkatkan dari Semarang menuju Kumai dengan jumlah 141 penumpang.

“Sebelumnya kapal yang sama juga melayani pelayaran dari Kumai menuju Semarang dengan jumlah penumpang sekitar 1.200 orang,” ujarnya.