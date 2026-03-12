Bank Mandiri Siapkan Rp 4,18 Triliun Uang Tunai Saat Libur Lebaran 2026 di Wilayah Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bank Mandiri menyiapkan uang tunai sebesar Rp 4,18 triliun di wilayah kerja Region VII/Jawa 2 Semarang untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.

Dana tersebut disiapkan untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat yang diperkirakan meningkat selama bulan suci hingga puncak arus mudik Lebaran.

Dari total alokasi tersebut, sekitar Rp 2,797 triliun dialokasikan khusus untuk pengisian mesin ATM dan Cash Recycle Machine (CRM) selama periode 6–25 Maret 2026.

Regional CEO Bank Mandiri Region VII/Jawa 2 Semarang Iwan Tri Imawan mengatakan penyediaan uang tunai tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memastikan kebutuhan transaksi masyarakat tetap terpenuhi selama Ramadan dan Lebaran.

“Penyediaan uang tunai ini merupakan wujud komitmen Bank Mandiri dalam menghadirkan sinergi yang terintegrasi di seluruh jaringan layanan kami, sehingga kebutuhan transaksi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri dapat terpenuhi secara optimal,” ujar Iwan dalam keterangannya, Rabu (11/3).

Ia menjelaskan, alokasi uang tunai di wilayah Semarang tersebut meningkat 17,92 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3,54 triliun.

Kenaikan ini sejalan dengan proyeksi meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, pembayaran gaji dan tunjangan hari raya (THR), serta mobilitas masyarakat menjelang Idulfitri.

Secara nasional, Bank Mandiri menyiapkan uang tunai sebesar Rp 44 triliun pada periode Ramadan dan Idulfitri tahun ini. Angka tersebut meningkat sekitar 5 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 41,9 triliun.