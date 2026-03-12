Na Willa, Petualangan Hangat Film Keluarga Jelang Lebaran 2026

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Film keluarga terbaru produksi Visinema Studios berjudul Na Willa siap mengajak penonton bertualang dalam dunia penuh imajinasi, keajaiban, dan kehangatan pada Lebaran 2026.

Sebelum tayang resmi, film tersebut lebih dulu hadir melalui program Nonton Duluan Na Willa di 22 kota di Indonesia pada Minggu, 15 Maret 2026.

Program ini digelar setelah rangkaian special screening yang dihadiri para orang tua, anak-anak, hingga sinefil mendapat sambutan hangat. Respons positif dari penonton membuat antusiasme terhadap film ini terus meningkat.

Tiket program Nonton Duluan di Jakarta bahkan telah terjual habis, sementara penjualan di Bandung dan Depok juga hampir ludes.

Program ini menjadi cara Visinema mengajak keluarga Indonesia merasakan kegembiraan Lebaran lebih awal sekaligus berkenalan dengan dunia Na Willa sebelum filmnya resmi tayang di bioskop.

Sejumlah penonton yang telah menyaksikan film tersebut mengaku merasakan suasana hangat dan menyenangkan selama menonton.

Reviewer film akun @cinemuach menyebut film ini mampu menghadirkan rasa bahagia yang sederhana.

“Masuk dunia Na Willa, best banget sih. Hatiku penuh banget, kayak dipeluk. Sepanjang nonton senyum,” ujar @cinemuach seusai menyaksikan special screening.