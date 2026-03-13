KAI Daop 4 Semarang Prediksi Puncak Arus Mudik 19 Maret, Siapkan 423 Ribu Kursi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang memprediksi puncak arus mudik Lebaran tahun ini jatuh pada 19 Maret 2026.

“Puncak kedatangan penumpang diprediksi berlangsung pada 19 Maret 2026 ada sebanyak 22 ribu orang lebih,” kata Dewan Komisaris KAI I Wayan Sugiri seusai Apel Gelar Pasukan Angkutan Lebaran di Stasiun Semarang Tawang, Jumat (13/3).

Sugiri mengatakan Daop 4 Semarang menyediakan 20 lokomotif baru dan 155 kereta selama masa angkutan mudik dan balik Idulfitri 1447 Hijriah.

Pihaknya memastikan seluruh sarana tersebut dalam kondisi aman. Selain itu, KAI juga menyiapkan kapasitas tempat duduk bagi penumpang selama masa angkutan Lebaran.

“Setiap harinya, KAI Daop 4 Semarang menyediakan 19.246 tempat duduk, dengan total 423.412 tempat duduk selama periode angkutan Lebaran 18 hari, mulai 13 Maret hingga 30 Maret 2026,” ujar Sugiri.

Jika dibanding tahun sebelumnya, periode ini naik sebanyak 3 persen dari sebanyak 409.160 penumpang.

Soal keamanan, pihaknya menerjunkan 393 personel gabungan yang terdiri dari 117 anggota Polsuska, 208 petugas keamanan dan 68 personel dari unsur TNI-Polri.

Tak hanya itu saja, kamera pengawas atau CCTV dimaksimalkan memantau area arus mudik dan balik Idulfitri 1447 Hijriah ini.