Vita Ervina Tekankan Program Makan Bergizi Gratis Penting untuk Membangun Generasi Sehat Indonesia

jateng.jpnn.com, MAGELANG - Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina menegaskan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat kegiatan sosialisasi program MBG bersama mitra kerja yang digelar di Galan Living, Desa Deyangan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (12/3).

Dalam kegiatan tersebut turut hadir perwakilan Badan Gizi Nasional serta Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

Vita menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk mempercepat pembangunan manusia sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan serta mendukung tumbuh kembang anak.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi yang baik, kita berharap anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat dan memiliki kemampuan optimal untuk menghadapi masa depan,” ujar Vita.

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Komisi IX, Vita menyebut lembaganya memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.

Dukungan itu dilakukan melalui fungsi pengawasan, penganggaran, serta regulasi yang berkaitan dengan sektor kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan jaminan sosial.