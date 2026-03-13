10.445 Penumpang Diprediksi Terbang via Bandara Ahmad Yani saat Puncak Arus Mudik Lebaran 2026

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Puncak arus mudik Lebaran 2026 di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani diperkirakan terjadi pada 19 Maret 2026. Jumlah penumpang diprediksi mencapai 10.445 orang.

Sementara itu, puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 28 Maret 2026 dengan jumlah penumpang mencapai 11.480 orang.

General Manager Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang Kolonel Cpn Sulistyo Yulianto mengatakan periode Angkutan Udara Lebaran 2026 diproyeksikan mencatat 1.173 pergerakan pesawat. Angka ini meningkat sekitar 8 persen dibandingkan periode Lebaran 2025.

“Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 19 Maret 2026 dengan prediksi 10.445 penumpang. Sedangkan puncak arus balik diprediksi pada 28 Maret 2026 dengan jumlah 11.480 penumpang,” kata Kolonel Sulistyo di Bandara Ahmad Yani Semarang, Jumat (13/3).

Posko Angkutan Lebaran 2026 di bandara tersebut akan beroperasi selama 18 hari, mulai 13 Maret hingga 30 Maret 2026.

Selama periode itu, pergerakan penumpang diproyeksikan mencapai 154.613 orang atau meningkat sekitar 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurutnya, posko berfungsi untuk memantau aktivitas pelayanan dan data trafik penerbangan secara real time. Pemantauan dilakukan bersama berbagai pemangku kepentingan, antara lain maskapai penerbangan, TNI, Polri, Basarnas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Perum LPPNPI.

Pihaknya juga mengantisipasi lonjakan penumpang melalui penambahan penerbangan atau extra flight.