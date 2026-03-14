Ketua DPRD Demak Sebut KAHMI Kumpulan Tokoh Besar, Ajak Bersinergi Bangun Daerah

Sabtu, 14 Maret 2026 – 12:40 WIB
Kegiatan bagi-bagi takjil dan buka puasa bersama yang digelar KAHMI Demak bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) di Pendopo Nurul Burhan Mangun Jiwan, Demak, Jumat (13/3). Foto: Source for JPNN

jateng.jpnn.com, DEMAK - Ketua DPRD Kabupaten Demak Zayinul Fata mengajak Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Demak untuk bersama-sama berkontribusi dalam membangun kemajuan daerah.

Menurut Zayin, KAHMI merupakan organisasi kemasyarakatan yang dihuni tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi yang memiliki jaringan luas.

Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan bagi-bagi takjil dan buka puasa bersama yang digelar KAHMI Demak bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) di Pendopo Nurul Burhan Mangun Jiwan, Demak, Jumat (13/3).

“KAHMI adalah kumpulan tokoh besar,” kata Zayin.

Koordinator Presidium MD KAHMI Demak Supriyadi berharap momentum kebersamaan tersebut dapat memperkuat solidaritas antaralumni HMI di Kabupaten Demak.

“Kami berharap KAHMI Demak makin solid dan mampu menjadi ruang kolaborasi bagi para alumni. Selain itu, kami juga mendorong agar kaderisasi HMI di kampus, khususnya di Unisfat Demak, dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurut Supriyadi, keberadaan komisariat HMI di lingkungan kampus sangat penting untuk melahirkan kader-kader baru yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan pengabdian di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua HIPKA Demak Sodikin mengatakan kegiatan pembagian takjil dan buka bersama tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang konsolidasi bagi para kader dan pengusaha yang tergabung dalam HIPKA.

