SCU Ajak Dosen dan Tendik Refleksi Karya, Perkuat Kampus sebagai Ruang Mahasiswa Bertumbuh

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Soegijapranata Catholic University (SCU) terus memperkuat komitmennya menciptakan lingkungan kampus yang mendorong mahasiswa bertumbuh secara utuh.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Refleksi Karya yang digelar di Auditorium Agnes Widanti, Kampus 1 SCU Bendan, Kamis (12/3).

Kegiatan rutin tahunan ini diikuti dosen dan tenaga kependidikan (tendik) SCU dengan penuh antusias. Melalui forum ini, mereka diajak menengok kembali perjalanan karya selama setahun terakhir sekaligus meneguhkan komitmen dalam mendampingi mahasiswa.

Mengusung tema 'Berjumpa dan Menyala', kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi bersama tentang peran dosen dan tenaga kependidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang bermakna.

Rektor SCU Robertus Setiawan Aji Nugroho menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum atau fasilitas, tetapi juga oleh kualitas perjumpaan antara civitas academica dan mahasiswa.

Menurutnya, relasi yang terbangun di lingkungan kampus menjadi fondasi penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna.

“SCU memberikan ruang perjumpaan yang bermakna bagi para dosen dan tenaga kependidikan dengan mahasiswa. Harapannya, hal ini menjadi kekuatan kampus agar semakin dipercaya dan memiliki reputasi yang baik dalam menjamin masa depan mereka,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga diajak memahami kembali makna kampus sebagai ruang perjumpaan melalui konsep places dan non-places yang diperkenalkan antropolog Prancis, Marc Augé.