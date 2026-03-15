Atraksi Akrobat Rusia Ramaikan Ramadan di The Park Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pengunjung pusat perbelanjaan di Kota Semarang bakal disuguhi tontonan berbeda selama Ramadan hingga libur Lebaran tahun ini. The Park Semarang menghadirkan pertunjukan akrobat internasional bertajuk “Magical Journey on Flying Trapeze: International Show From Russia.”

Pertunjukan spektakuler ini dijadwalkan berlangsung mulai 14 hingga 29 Maret 2026 di area atrium mal dan menampilkan para akrobat profesional yang didatangkan langsung dari Rusia.

Manajemen mal menyebutkan atraksi tersebut menjadi hiburan istimewa bagi masyarakat. Pasalnya, pertunjukan akrobat internasional ini disebut sebagai yang pertama kali digelar tidak hanya di Kota Semarang, tetapi juga di wilayah Jawa Tengah.

Dalam pertunjukan itu, para pemain akan menampilkan berbagai aksi menegangkan dari ketinggian sekitar 15 meter. Beberapa atraksi yang disuguhkan antara lain berayun di udara menggunakan trapeze, melompat dari ketinggian, hingga menghadirkan koreografi akrobatik yang dinamis.

Aksi para akrobat juga dipadukan dengan tata cahaya artistik yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman hiburan yang berbeda bagi para pengunjung mal.

Tidak hanya menyaksikan pertunjukan, pengunjung juga berkesempatan bertemu langsung dengan para pemain melalui sesi meet and greet. Kegiatan ini berlangsung sekitar 20 menit setelah pertunjukan di area atrium lantai dasar, di mana pengunjung dapat berfoto sekaligus berinteraksi dengan para akrobat.

Selama Ramadan hingga masa libur Lebaran, pertunjukan digelar dalam beberapa sesi. Pada 14–15 dan 19 Maret 2026, pertunjukan berlangsung pukul 16.00 WIB dan 19.30 WIB.

Kemudian pada 20–22 Maret 2026, pertunjukan digelar pukul 14.00 WIB dan 19.00 WIB. Sementara itu, 24–26 Maret 2026 pertunjukan berlangsung pukul 19.00 WIB. Lalu pada 27–29 Maret 2026, pertunjukan kembali digelar dalam dua sesi, yakni pukul 14.00 WIB dan 19.00 WIB.