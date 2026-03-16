Kawal Program MBG, Vita Ervina Ajak Masyarakat Magelang Perangi Stunting

Senin, 16 Maret 2026 – 13:00 WIB
jateng.jpnn.com, MAGELANG - Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mengawal langsung sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut digelar di Galan Living, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kamis (12/3).

Dalam kegiatan itu, Vita menegaskan bahwa program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk mempercepat pembangunan manusia di Indonesia.

Menurutnya, program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga memiliki dampak strategis dalam meningkatkan kualitas generasi masa depan.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan Program Prioritas Nasional yang dirancang sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial,” kata Vita.

Ia menjelaskan, melalui program tersebut pemerintah berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mendukung tumbuh kembang anak, serta menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertugas di Komisi IX, Vita menegaskan pihaknya akan terus mengawal implementasi program tersebut melalui fungsi pengawasan, penganggaran, serta dukungan regulasi.

Menurutnya, keberhasilan program prioritas seperti MBG sangat bergantung pada kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat.

“Sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar program ini benar-benar berjalan efektif di lapangan,” ujarnya.

