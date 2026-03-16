BMKG Ingatkan Pemudik Waspadai Cuaca Panas dan Potensi Hujan di Jalur Selatan Jateng

jateng.jpnn.com, CILACAP - Pemudik yang melintasi jalur selatan Jawa Tengah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca selama perjalanan.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah tersebut akan mengalami cuaca panas pada siang hari disertai potensi hujan pada sore hingga malam.

Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Teguh Wardoyo mengatakan suhu udara di wilayah selatan Jawa Tengah diperkirakan cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan.

“Suhu udara maksimum cenderung stabil di kisaran 33 derajat Celsius dan masih berpotensi terjadi hingga sepekan ke depan,” kata Teguh di Cilacap, Senin (16/3).

Menurutnya, selain suhu yang cukup panas, paparan sinar matahari langsung juga masih berpotensi terjadi terutama pada siang hari. Kondisi tersebut perlu diantisipasi para pemudik agar perjalanan tetap nyaman.

Di sisi lain, BMKG juga memprediksi potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat terjadi pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah jalur selatan Jawa Tengah.

“Kondisi hujan dengan intensitas sedang masih berpotensi terjadi, terutama pada sore hingga malam hari,” ujarnya.

Karena itu, BMKG mengimbau para pemudik mempersiapkan perjalanan dengan baik agar tetap aman dan nyaman selama di jalan.