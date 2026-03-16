Mudik Gratis untuk 295 Pekerja Dilepas Wamenaker, Tujuh Bus Menuju Jambi dan Padang

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melepas keberangkatan ratusan pekerja yang mengikuti program mudik gratis di halaman Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Minggu (15/3).

Sebanyak 295 pekerja/buruh beserta keluarga diberangkatkan menuju kampung halaman mereka di Jambi dan Padang menggunakan tujuh armada bus.

Program ini digagas oleh Paguyuban Jambi, Ikatan Keluarga Minang (IKM), serta sejumlah perusahaan.

Afriansyah menegaskan program mudik gratis ini bukan sekadar fasilitas perjalanan, melainkan bentuk apresiasi nyata kepada para pekerja yang selama ini berkontribusi bagi perusahaan.

“Penyelenggaraan mudik gratis bagi pekerja/buruh ini adalah bentuk penghargaan perusahaan terhadap pekerja. Ini merupakan komitmen bersama untuk memberikan apresiasi kepada pekerja yang telah berkontribusi bagi perusahaan,” ujar Afriansyah.

Menurutnya, kesejahteraan pekerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi kerja di perusahaan. Rasa aman dan kenyamanan saat pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga juga menjadi bagian penting dari kesejahteraan tersebut.

Karena itu, Afriansyah menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Kerja sama yang sehat dan saling menghargai, kata dia, akan membawa manfaat bagi kedua pihak.

“Pekerja dan pengusaha wajib bekerja sama serta saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat dinikmati bersama secara proporsional sesuai kontribusi dan prestasi kerja,” katanya.