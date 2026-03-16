16 Ribu Perantau Jateng Mudik Gratis dari Jakarta, Bejo Jahe Merah Bikin Perjalanan Tetap Hangat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lebih dari 16 ribu perantau asal Jawa Tengah pulang kampung melalui program mudik gratis dari Jakarta menuju berbagai daerah di provinsi tersebut. Sebanyak 320 bus diberangkatkan, Senin (16/3).

Mudik selalu menjadi momen yang paling dinantikan para perantau menjelang Lebaran. Bagi banyak orang, perjalanan pulang kampung bukan sekadar menempuh jarak ratusan kilometer, tetapi juga kesempatan berkumpul kembali dengan keluarga setelah lama bekerja di perantauan.

Kebersamaan di kampung halaman menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Momen tersebut menjadi kesempatan melepas rindu sekaligus merayakan hangatnya silaturahmi bersama orang-orang tercinta.

Pada 2026, mobilitas masyarakat saat musim mudik diperkirakan kembali meningkat. Untuk membantu masyarakat pulang kampung dengan aman dan terjangkau, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bersama sejumlah pemerintah daerah menghadirkan berbagai program mudik gratis.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan ratusan bus disiapkan untuk mengangkut ribuan pemudik asal provinsi tersebut.

“Sebanyak 325 bus kami siapkan hari ini untuk mengangkut 16.186 masyarakat yang mudik ke Jawa Tengah,” kata Luthfi seusai melepas Program Mudik Gratis di Museum Purna Bhakti Pertiwi, TMII, Jakarta.

Perjalanan panjang saat mudik kerap menguras tenaga. Proses menuju titik keberangkatan, antrean panjang, hingga berjam-jam berada di perjalanan membuat tubuh mudah lelah dan berisiko mengalami masuk angin.

Kondisi tersebut membuat pemudik perlu menjaga kebugaran agar tetap fit hingga tiba di kampung halaman dan dapat menikmati momen kebersamaan bersama keluarga.