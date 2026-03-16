Sosialisasi MBG di Magelang, DPR RI Tekankan Pentingnya Gizi untuk Masa Depan Anak

jateng.jpnn.com, MAGELANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat penanganan masalah gizi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Hal itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina saat sosialisasi Program MBG bersama mitra kerja di GOR Balai Desa Kembangkuning, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (14/3).

Dalam kegiatan yang juga dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional serta tokoh masyarakat setempat itu, Vita menegaskan bahwa program tersebut merupakan salah satu prioritas nasional untuk mempercepat pembangunan manusia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan serta mendukung tumbuh kembang anak.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang baik sejak dini. Dengan gizi yang cukup dan seimbang, kami bisa membangun generasi yang lebih sehat dan berdaya saing,” kata Vita.

Dia menjelaskan Komisi IX DPR RI memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, baik melalui fungsi pengawasan, penganggaran, maupun dukungan regulasi.

Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program MBG dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Program ini juga diyakini memiliki dampak luas di berbagai sektor. Selain meningkatkan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak, MBG berpotensi mendorong peningkatan kehadiran dan prestasi siswa di sekolah.