Tas Penumpang Tertinggal di Bus, Polisi Banyumas Bergerak Cepat

JPNN.com

Selasa, 17 Maret 2026 – 00:00 WIB
Personel Polresta Banyumas yang disiagakan di Pos Pelayanan Operasi Ketupat Candi 2026 Terminal Bulupitu, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (16/3/2026), mempertemukan seorang penumpang dengan awak bus setelah tas yang tertinggal dalam bus berhasil ditemukan. ANTARA/HO-Polresta Banyumas

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Aksi cepat petugas kepolisian di Terminal Bulupitu, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, patut diapresiasi. Mereka membantu seorang penumpang menemukan tas berisi barang berharga yang tertinggal di dalam bus.

Peristiwa itu terjadi setelah seorang penumpang perempuan melapor ke petugas pos pelayanan (posyan) yang berjaga di terminal tersebut.

Kapolresta Banyumas Petrus P Silalahi mengatakan laporan kehilangan diterima petugas sekitar pukul 11.15 WIB.

Saat itu, penumpang baru menyadari tasnya tertinggal setelah turun dari bus di area kedatangan 1 Terminal Bulupitu.

“Begitu menerima laporan, petugas langsung menelusuri informasi kedatangan bus sesuai keterangan pelapor dan melakukan pengecekan di pintu kedatangan terminal,” kata Petrus di Purwokerto, Senin.

Petugas yang berjaga di Posyan Operasi Ketupat Candi (OKC) 2026 Terminal Bulupitu segera bergerak mencari bus yang dimaksud.

Tas yang tertinggal tersebut berupa goodie bag berwarna putih yang berisi dompet, telepon genggam, serta sejumlah barang pribadi lainnya.

Petugas kemudian menemukan bus yang dimaksud di pintu kedatangan 1.

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   penumpang tas bus banyumas polisi

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU