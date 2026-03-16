Tas Penumpang Tertinggal di Bus, Polisi Banyumas Bergerak Cepat

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Aksi cepat petugas kepolisian di Terminal Bulupitu, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, patut diapresiasi. Mereka membantu seorang penumpang menemukan tas berisi barang berharga yang tertinggal di dalam bus.

Peristiwa itu terjadi setelah seorang penumpang perempuan melapor ke petugas pos pelayanan (posyan) yang berjaga di terminal tersebut.

Kapolresta Banyumas Petrus P Silalahi mengatakan laporan kehilangan diterima petugas sekitar pukul 11.15 WIB.

Saat itu, penumpang baru menyadari tasnya tertinggal setelah turun dari bus di area kedatangan 1 Terminal Bulupitu.

“Begitu menerima laporan, petugas langsung menelusuri informasi kedatangan bus sesuai keterangan pelapor dan melakukan pengecekan di pintu kedatangan terminal,” kata Petrus di Purwokerto, Senin.

Petugas yang berjaga di Posyan Operasi Ketupat Candi (OKC) 2026 Terminal Bulupitu segera bergerak mencari bus yang dimaksud.

Tas yang tertinggal tersebut berupa goodie bag berwarna putih yang berisi dompet, telepon genggam, serta sejumlah barang pribadi lainnya.

Petugas kemudian menemukan bus yang dimaksud di pintu kedatangan 1.