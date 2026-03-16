Sampah Organik Masih Mendominasi di Temanggung, Mencapai 47 Persen

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Persoalan sampah di Kabupaten Temanggung masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Pasalnya, komposisi sampah di wilayah tersebut masih didominasi limbah organik.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Temanggung Dwi Sukarmei menyebutkan sekitar 47 persen sampah di daerah itu berasal dari sisa makanan, kayu, daun, serta berbagai bahan organik lainnya.

“Meskipun mudah terurai, tingginya volume sampah tetap menjadi tantangan dalam pengelolaan lingkungan di daerah ini,” kata Dwi di Temanggung, Senin (16/3).

Selain sampah organik, sampah plastik menjadi penyumbang terbesar kedua dengan persentase sekitar 20 persen. Jenis sampah ini dinilai paling berbahaya karena sangat sulit terurai di alam.

Menurut Dwi, plastik yang dibuang puluhan tahun lalu bahkan masih bisa ditemukan hingga sekarang dalam kondisi belum terurai.

“Ini yang menjadi perhatian karena plastik tidak mudah terurai dan bisa mencemari lingkungan dalam jangka panjang,” ujarnya.

Sementara itu, komposisi sampah lainnya berasal dari kain, kaca, dan tisu sekitar 18 persen. Kemudian kertas atau karton menyumbang sekitar 8 persen, sedangkan sisanya berasal dari logam serta jenis sampah lainnya.

Dwi menilai sebagian besar sampah sebenarnya masih memiliki nilai manfaat jika dikelola dengan baik.