Muhammadiyah Semarang Siapkan 50 Lokasi Salat Idulfitri

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang menyiapkan sedikitnya 50 lokasi pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah di ibu kota Provinsi Jawa Tengah.

Salat Id tersebut direncanakan digelar pada Jumat (20/3) di sejumlah titik yang tersebar di berbagai wilayah Kota Semarang.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang Fachrur Rozi mengatakan puluhan lokasi tersebut disiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan khusyuk.

“Lokasi Shalat Id kami siapkan di berbagai tempat strategis agar mudah dijangkau masyarakat,” kata Fachrur Rozi di Semarang, Senin (16/3).

Dia menjelaskan sejumlah lokasi yang disiapkan meliputi lapangan terbuka, halaman sekolah, hingga area parkir perkantoran yang dinilai cukup luas untuk menampung jamaah.

Menurut dia, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar.

“Diharapkan kelancaran dan kenyamanan warga tetap terjaga dengan baik,” ujarnya.

Fachrur Rozi menambahkan kemungkinan adanya perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah perlu disikapi secara bijak sebagai bagian dari sikap toleransi di tengah masyarakat.