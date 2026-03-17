Menuju Generasi Sehat 2045, Teti Rohatiningsih Sosialisasikan Program MBG di Cilacap

jateng.jpnn.com, CILACAP - Upaya pemerintah menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 terus digencarkan. Salah satunya melalui sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Gedung Asrama Haji/IPHI, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (13/3).

Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih turun langsung menyapa warga sekaligus memberikan pemahaman soal pentingnya gizi seimbang bagi masyarakat.

Dalam paparannya, Teti menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar agenda bagi-bagi makanan, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Pemenuhan gizi sejak dini adalah fondasi utama menciptakan generasi yang sehat dan berdaya saing,” ujarnya.

Dia menyoroti kondisi kesehatan generasi muda yang kini menghadapi tantangan serius. Mulai dari meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan kolesterol, hingga fenomena cuci darah di usia produktif yang makin mengkhawatirkan.

Tak hanya fisik, Teti juga menyinggung tekanan mental yang dialami mahasiswa dan anak muda saat ini. Menurutnya, beban hidup dan sulitnya akses pekerjaan turut memicu gangguan kesehatan mental.

Dalam konteks itu, program MBG disebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup, sekaligus membangun ketahanan fisik dan mental sejak dini.

Lebih dari itu, program ini juga diproyeksikan memberi efek domino bagi perekonomian lokal. Keterlibatan petani, nelayan, hingga pelaku UMKM dalam penyediaan bahan pangan dinilai bisa membuka peluang pasar baru di daerah.