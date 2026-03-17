Hindari One Way Nasional, Pemudik dari Jakarta Pilih Berangkat Lebih Awal, Tol Masih Lancar

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Banyak pemudik asal Jakarta memilih berangkat ke kampung halaman lebih awal, sebelum penerapan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way nasional. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi kemacetan saat puncak arus mudik pada H-3 atau tiga hari sebelum Lebaran, Rabu (18/3).

Pada H-4 Lebaran, arus kendaraan dari Jakarta menuju Jawa Tengah terpantau mulai meningkat. Sejumlah pemudik telah memasuki Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Kota Semarang, dengan kondisi lalu lintas relatif lancar.

Sepanjang perjalanan melalui jalan tol dari Jakarta hingga GT Kalikangkung, para pemudik mengaku tidak menemui hambatan berarti.

“Alhamdulillah arus kendaraan lancar lancar ncar,” ujar Adi (60), pemudik asal Jakarta dengan tujuan Madiun, Jawa Timur kepada JPNN.com di GT Kalikangkung, Kota Semarang, Selasa (17/3).

Perjalanan mudik lancar menjadi hal yang didambakan oleh Adi. Dia berangkat dari Jakarta sekitar pukul 09.00 WIB dan tiba di Semarang tujuh jam kemudian bersama keluarganya.

“Saya memilih mudik hari ini supaya perjalanannya lancar. Berangkat jam 9 pagi,” katanya.

Hal serupa diungkapkan Yudha (38), pemudik asal Jakarta dengan tujuan Yogyakarta. Dia menyebut perjalanan yang ditempuh bersama keluarganya berlangsung nyaman. “Perjalanan lancar,” ujarnya.

Dia mengaku memilih mudik lebih awal karena pekerjaannya sebagai wiraswasta memungkinkan waktu yang fleksibel.