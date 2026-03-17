Sambut Lebaran 2026, Polrestabes Semarang Bagikan Sembako kepada Eks Napiter

Selasa, 17 Maret 2026 – 15:10 WIB
Ketua Yayasan Persadani Badawi Rahman (kiri) dan Kasat Binmas Polrestabes Semarang AKBP Herry Tristiyono saat silaturahmi menjelang Lebaran 2026 di Masjid Darussalam, Semarang, Selasa (17/3). Foto: Danang Diska Atmaja/JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polrestabes Semarang melalui Satuan Binmas membagikan 25 paket sembako beserta sarung kepada eks narapidana terorisme (napiter) yang tergabung dalam Yayasan Persadani, Selasa (17/3).

Kegiatan berlangsung di Masjid Darussalam, Jalan Taman Kumudasmoro III, Bongsari, Semarang, sebagai bagian dari rangkaian silaturahmi menyambut Hari Raya Idulfitri 1446 H.

Kepala Satuan Binmas Polrestabes Kota Semarang AKBP Herry Tristiyono menyatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Kapolrestabes Kota Semarang Kombes Pol. M. Syahduddi sebagai bentuk kepedulian kepada para eks napiter.

Baca Juga:

“Bagaimana pun mereka semua adalah saudara kami yang tentunya punya kontribusi untuk Semarang khususnya dan juga untuk Indonesia pada umumnya,” ujar Herry.

Personel Polrestabes Semarang saat menurunkan bingkisan sembako yang akan diberikan kepada eks napiter binaan Persadani. Foto: Danang Diska Atmaja/JPNN

Herry menambahkan kegiatan ini sekaligus menjadi momen perpisahan Kapolrestabes Semarang yang akan segera pindah ke tugas baru di Jakarta.

Baca Juga:

Dia berharap silaturahim antara Polrestabes dan Yayasan Persadani tetap terjaga ke depannya.

“Ini sebuah simbol perhatian beliau. Semoga apa yang disampaikan dari Pak Kapolrestabes kepada saudara-saudara di Persadani menjadi manfaat dan berkah,” tambahnya.

Polrestabes Semarang membagikan 25 paket sembako dan sarung kepada eks napiter binaan Yayasan Persadani di Masjid Darussalam, Bongsari, menjelang Idulfitri 1446 H.
BERITA TERKAIT

