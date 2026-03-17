JPNN.com

Agustina Melantik 30 Pejabat Struktural: Junjung Tinggi Integritas

Selasa, 17 Maret 2026 – 19:02 WIB
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti melantik dan mengambil sumpah sebanyak 30 pejabat struktural. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari proses penyesuaian organisasi yang sempat tertunda.

Agustina menjelaskan sebagian pengajuan pelantikan sebelumnya harus menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya terkait urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).

“Total ada 30 pejabat yang dilantik. Ini bagian dari pengajuan sebelumnya, tetapi karena terkait dukcapil harus izin terlebih dahulu ke Kemendagri, sehingga kami melakukan penyesuaian,” ujarnya seusai pelantikan di Balai Kota Semarang, Selasa (17/3).

Selain itu, sejumlah pejabat juga harus kembali diambil sumpahnya menyusul adanya perubahan nomenklatur kementerian di tingkat pusat. Perubahan tersebut berdampak pada penyesuaian tugas dan fungsi di daerah.

Agustina mencontohkan adanya pergeseran kewenangan antara organisasi perangkat daerah. Salah satunya terkait pengelolaan lampu penerangan jalan yang semula berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), kini dialihkan ke Dinas Perhubungan (Dishub).

“Artinya, ada penambahan tugas di sektor perhubungan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Agustina menyampaikan empat pesan kepada para pejabat yang dilantik. Pertama, menjunjung tinggi integritas sebagai aparatur sipil negara.

Kedua, mampu berinovasi di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Pesan tegas Agustina Wilujeng Pramestuti ke 30 pejabat struktural: jaga integritas dan kerja tim.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   asn pelantikan semarang pejabat Wali Kota Semarang agustina wilujeng pramestuti integritas

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU