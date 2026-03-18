Bus Zentrum Hantam Pick Up di Tol Pejagan-Pemalang, 1 Tewas, 33 Luka-Luka

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Kecelakaan maut Bus PO Zentrum MK Vs mobil Daihatsu bak terbuka menewaskan satu orang terjadi di ruas Tol Pejagan-Pemalang KM 259.300 A, Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa (17/3) malam.

Insiden yang juga menyebabkan 33 orang luka-luka tersebut terjadi sekitar pukul 21.39 WIB.

Bus Mercedes Benz bernomor polisi K 7603 OF yang dikemudikan oleh Wahyu (32) melaju dari arah barat ke timur dan berupaya mendahului kendaraan lain melalui bahu jalan sebelah kiri.

Pada saat bersamaan, terdapat Daihatsu bak terbuka bernomor polisi B 9108 BBI yang sedang berhenti di bahu jalan karena mengalami kendala teknis.

"Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari hingga bus menabrak bagian belakang pick up dan terguling ke sisi utara tol," kata Kasat Lantas AKP Ahmad Zainurrozaq, Rabu (18/3).

AKP Zainurrozaq mengatakan korban meninggal dunia berinisial STM (60). Sementara itu, korban luka-luka dievakuasi mendapatkan perawatan medis ke RS Bhakti Asih Brebes dan RSUD Brebes.

"Satu korban meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala dan patah tulang," kata AKP Zainurrozaq.

Kerugian materiil akibat kecelakaan ini diperkirakan mencapai Rp 50 juta. Saat ini, pihaknya masih menyelidiki lebih lanjut untuk memastikan seluruh faktor penyebab kecelakaan.