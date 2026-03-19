JPNN.com Jateng Jateng Terkini Cek Langsung ke Pasar, Gubernur Ahmad Luthfi Pastikan Harga Sembako di Solo-Sragen Masih Aman

Cek Langsung ke Pasar, Gubernur Ahmad Luthfi Pastikan Harga Sembako di Solo-Sragen Masih Aman

Kamis, 19 Maret 2026 – 12:07 WIB
Cek Langsung ke Pasar, Gubernur Ahmad Luthfi Pastikan Harga Sembako di Solo-Sragen Masih Aman - JPNN.com Jateng
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi (dua kanan) berbincang dengan pedagang si Pasae Gede Solo saat mengecek harga kebutuhan pokok di pasar tersebut, Rabu (18/3). Foto: Pemprov Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung mengecek harga dan ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar di Surakarta dan Kabupaten Sragen, Rabu (18/3).

Pantauan dilakukan di Pasar Gede Solo hingga Pasar Bunder Sragen. Luthfi menegaskan pengecekan langsung di lapangan tetap penting meskipun pemerintah sudah memiliki sistem pemantauan harga berbasis aplikasi.

“Meski kami punya aplikasi untuk memantau harga di seluruh pasar di Jawa Tengah, itu tidak cukup. Harus kamu cek langsung di lapangan,” tegasnya.

Menurut Luthfi, ada dua indikator utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni ketersediaan barang dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Dari hasil sidak, sejumlah komoditas seperti cabai dan telur ayam ras memang mengalami fluktuasi. Namun, dia memastikan kenaikan tersebut masih dalam batas wajar, terutama menjelang Idulfitri yang biasanya memicu lonjakan permintaan.

“Kalau naik sedikit itu wajar. Cabai di kisaran Rp70 ribu sampai Rp80 ribu, jadi masih normal,” ujarnya.

Sementara itu, untuk komoditas beras, kondisi harga dinilai relatif stabil dan masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET), khususnya di Pasar Bunder Sragen.

Secara umum, Luthfi memastikan harga kebutuhan pokok di wilayah Jawa Tengah masih terkendali dan belum ditemukan lonjakan signifikan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung mengecek harga dan ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar di Surakarta dan Kabupaten Sragen, Rabu (18/3).
