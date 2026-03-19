Menjelang Lebaran, Sampah di Temanggung Naik 3 Ton per Hari, TPA Hampir Penuh

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Lonjakan volume sampah mulai terasa di Kabupaten Temanggung menjelang Idulfitri 1447 H. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) mencatat kenaikan signifikan dibanding hari biasa.

Kepala DPRKPLH Temanggung Dwi Sukarmei menyebutkan peningkatan volume sampah mencapai 2 hingga 3 ton per hari.

“Menjelang Lebaran ini peningkatannya hampir 2–3 ton per hari. Ini pola tahunan, tapi tetap perlu diantisipasi,” ujarnya, Kamis.

Dia menjelaskan pada hari normal, volume sampah yang masuk ke TPA Sanggrahan berkisar 119 hingga 120 ton per hari. Namun, menjelang Lebaran, angkanya naik menjadi sekitar 123 ton per hari.

Kondisi ini makin mengkhawatirkan karena kapasitas TPA Sanggrahan disebut sudah mencapai 99 persen alias hampir penuh.

Pemkab Temanggung pun tak tinggal diam. Bupati telah menerbitkan surat edaran agar penanganan sampah tidak sepenuhnya bergantung pada TPA.

Dwi menegaskan, persoalan sampah harus ditangani bersama oleh seluruh elemen, mulai dari pemerintah, akademisi, LSM, pelaku usaha, hingga masyarakat.

“Harus ada gotong royong. Sampah harus diselesaikan dari hulu, dari sumbernya,” katanya.