Viral! Remaja Putri Jadi Korban Perundungan di Taman Wilis Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Viral video di media sosial memperlihatkan seorang remaja putri menjadi korban dugaan perundungan oleh sejumlah temannya di Taman Wilis, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @beritasemaranghariini, korban yang mengenakan kaus merah muda dan celana hitam tampak dihujani pukulan, tendangan, serta jambakan oleh beberapa remaja perempuan. Korban terlihat berusaha membela diri dari serangan itu.

Kapolsek Candisari Iptu Rudi Amzah mengatakan telah menindaklanjuti informasi kejadian tersebut. Pihaknya juga telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penelusuran.

“Kejadian itu terjadi pada Selasa, 17 Maret 2026. Kami sudah menindaklanjuti dan mendatangi lokasi kejadian,” kata Iptu Rudi, Kamis (19/3).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar, baik korban maupun terduga pelaku bukan merupakan warga setempat. Warga mengetahui peristiwa itu justru dari video yang beredar di media sosial.

“Pelaku dan korban bukan warga sekitar. Warga mengetahui kejadian itu dari video yang beredar,” ujarnya.

Hingga saat ini, pihak kepolisian belum menerima laporan resmi dari korban terkait dugaan penganiayaan tersebut. Akibatnya, motif peristiwa tersebut juga belum dapat dipastikan.

“Belum ada laporan dari pihak korban. Kami juga belum mengetahui motifnya, serta identitas korban dan pelaku,” katanya.