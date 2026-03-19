Kecelakaan Maut Calya Vs Bus Agra Mas di Tol Pejagan-Pemalang, 4 Orang Tewas

jateng.jpnn.com, TEGAL - Empat orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut di KM 290 B Tol Pejagan Pemalang, Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (19/3).

Insiden yang melibatkan Toyota Calya berpelat nomor B 2399 FFR dengan Bus Hino Agra Mas nomor polisi T 7622 DA ini terjadi sekitar pukul 06.20 WIB.

Kasat Lantas Polres Tegal AKP Bharatungga Dharuning Pawuri mengatakan telah melakukan penyelidikan lokasi kejadian. Satu orang dalam insiden itu mengalami luka-luka.

“Saat ini proses penyelidikan masih terus berjalan,” ujar AKP Bharatungga.

Pihaknya juga telah mengumpulkan data dan fakta di lapangan sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Pendataan para saksi di lokasi kejadian serta mendokumentasikan identitas guna memperkuat proses hukum.

Barang bukti dari kedua kendaraan yang terlibat turut diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Keseluruhan korban telah dilarikan ke RS Siaga Medika Kabupaten Pemalang.

“Kami mengimbau kepada seluruh pengguna tol untuk selalu memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima saat berkendara serta beristirahat apabila merasa lelah atau mengantuk, guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas,” ujarnya. (ink/jpnn)