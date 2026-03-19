Pengamatan Hilal 1 Syawal 1447 H di Semarang Terkendala, Begini Penjelasannya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ketinggian hilal saat ini tercatat sekitar 1 derajat 12 menit 11 detik, atau masih di bawah ketentuan minimal 3 derajat dengan elongasi 6 derajat dalam pemantauan di kawasan UIN Walisongo, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (19/3).

Tenaga Teknisi Planetarium dan Observatorium UIN Walisongo Ihsan Mahendra menyebut berdasarkan hasil perhitungan astronomi, posisi hilal saat ini masih berada di bawah kriteria visibilitas yang ditetapkan.

“Untuk saat ini ketinggian hilalnya masih sekitar 1 derajat lebih, jadi ada kemungkinan besar hilal tidak terlihat,” ujarnya.

Selain faktor ketinggian, kondisi cuaca juga menjadi mempengaruhi munculnya hilal jatuhnya 1 Syawal 1447 Hijriah.

Dia mengatakan langit di wilayah Kota Semarang hingga sore hari terpantau mulai berawan yang berpotensi mengganggu proses pengamatan.

Bagian ufuk barat di lokasi observatorium diketahui tertutup oleh perbukitan, sehingga mempersempit sudut pandang pengamatan.

Menurut Ihsan, apabila ketinggian hilal berada di atas 3 derajat, peluang untuk terlihat akan lebih besar.