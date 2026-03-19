JPNN.com

Pengamatan Hilal 1 Syawal 1447 H di Semarang Terkendala, Begini Penjelasannya

Kamis, 19 Maret 2026 – 21:20 WIB
Ilustrasi melihat hilal. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ketinggian hilal saat ini tercatat sekitar 1 derajat 12 menit 11 detik, atau masih di bawah ketentuan minimal 3 derajat dengan elongasi 6 derajat dalam pemantauan di kawasan UIN Walisongo, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (19/3).

Tenaga Teknisi Planetarium dan Observatorium UIN Walisongo Ihsan Mahendra menyebut berdasarkan hasil perhitungan astronomi, posisi hilal saat ini masih berada di bawah kriteria visibilitas yang ditetapkan.

Dia menjelaskan ketinggian hilal saat ini tercatat sekitar 1 derajat 12 menit 11 detik, atau masih di bawah ketentuan minimal 3 derajat dengan elongasi 6 derajat.

“Untuk saat ini ketinggian hilalnya masih sekitar 1 derajat lebih, jadi ada kemungkinan besar hilal tidak terlihat,” ujarnya.

Selain faktor ketinggian, kondisi cuaca juga menjadi mempengaruhi munculnya hilal jatuhnya 1 Syawal 1447 Hijriah.

Dia mengatakan langit di wilayah Kota Semarang hingga sore hari terpantau mulai berawan yang berpotensi mengganggu proses pengamatan.

Bagian ufuk barat di lokasi observatorium diketahui tertutup oleh perbukitan, sehingga mempersempit sudut pandang pengamatan.

Menurut Ihsan, apabila ketinggian hilal berada di atas 3 derajat, peluang untuk terlihat akan lebih besar.

Terkendala, pengamatan hilal 1 Syawal 1447 H masih belum memenuhi syarat.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah semarang lebaran Pemantauan Hilal idulfitri 1447 hijriah 1 syawal 1447 hijriah

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU