Mudik Motor Lebih Aman, Extrajoss Ultimate Hadir di 100 Dealer Yamaha

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sepeda motor masih menjadi moda transportasi favorit bagi pemudik untuk pulang merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

Mobilitas tinggi tersebut mendorong Extrajoss Ultimate berkolaborasi dengan PT Yamaha Motor Indonesia Manufacturing (YIMM) memberikan dukungan energi bagi para pemudik agar tetap fokus dan bertenaga selama perjalanan.

Program ini tidak hanya berlangsung saat arus mudik, tetapi juga berlanjut hingga arus balik berakhir pada awal April 2026. Melalui inisiatif tersebut, Extrajoss Ultimate hadir di lebih dari 100 dealer Yamaha yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Dealer Yamaha selama ini menjadi salah satu titik singgah penting bagi pemudik sepeda motor, baik untuk melakukan pengecekan kendaraan maupun sekadar beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan.

Head of Marketing PT Bintang Toedjoe Arwin Nugraha Hutasoit mengatakan perjalanan mudik dengan sepeda motor membutuhkan kesiapan fisik yang optimal agar pengendara tetap fokus di jalan.

“Perjalanan jarak jauh dengan sepeda motor membutuhkan konsentrasi tinggi. Karena itu, penting bagi pemudik menjaga kondisi tubuh, beristirahat secara berkala, serta memastikan energi tetap terjaga agar perjalanan berlangsung aman,” ujarnya, Kamis (19/3).

Perjalanan jarak jauh dengan kendaraan roda dua memang membutuhkan persiapan ekstra, tidak hanya dari sisi kendaraan, tetapi juga stamina pengendara.

Berbeda dengan pengguna mobil, pengendara motor lebih rentan mengalami kelelahan atau fatigue karena harus berkendara dalam waktu lama serta terpapar panas, angin, dan kondisi lalu lintas yang padat.