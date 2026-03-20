Mutasi Besar: Brigjen M Syahduddi ke Mabes Polri, Kombes Heri Wahyudi Jabat Kapolrestabes Semarang

Jumat, 20 Maret 2026 – 12:50 WIB
Kapolrestabes Semarang Brigjen M Syahduddi yang mendapat promosi jabatan sebagai Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Semarang M Syahduddi menerima kenaikan pangkat lebih tinggi menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen).

Dengan pangkat satu bintang di pundaknya, Abiturien Akademi Kepolisian (Akpol) 1997 itu mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Pengamanan Objek Vital Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri).

"Iya (betul mendapat promosi jabatan baru dan kenaikan pangkat brigjen, red)," kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Humas) Polrestabes Semarang Komisaris Polisi Agung kepada JPNN.com, Jumat (20/3).

Sementara itu, posisi jabatan Kapolrestabes Semarang akan diemban oleh Komisaris Besar (Kombes) Heri Wahyudi.

Kombes Heri yang juga Abiturien Akpol 1997 ini sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Madya TK II Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Sespimmen Sespim Lemdiklat (Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan) Polri.

Kombes Heri Wahyudi sendiri dikenal memiliki pengalaman di bidang intelijen dan manajemen Kepolisian.

Dia pernah menjabat sebagai Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut), Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Aceh.

Termasuk Kapolresta Mataram, Kapolres Lombok Barat, Kapolres Mempawah, Kapolres Metro, dan Kapolres Lombok Barat.

