Lebaran 2026, Muhammadiyah Jateng: Hapus Sekat, Perkuat Solidaritas

Jumat, 20 Maret 2026 – 13:10 WIB
Warga melaksanakan Shalat Idul Fitri 1447 Hijriah di Halaman RS Roemani Semarang, Jumat (20/3/2026). ANTARA/IC Senjaya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Suasana khusyuk menyelimuti pelaksanaan Shalat Idulfitri di halaman RS Roemani, Jumat (20/3).

Dalam khutbahnya, Wakil Ketua Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah Rozihan menyampaikan pesan mendalam tentang makna Lebaran.

Menurut Rozihan, Hari Raya Idulfitri bisa diibaratkan seperti bayi yang baru lahir, menjadi simbol keberhasilan menjalani ibadah Ramadan sekaligus awal baru bagi manusia.

“Idulfitri merupakan ukuran keberhasilan Ramadan, sama seperti bayi yang baru lahir,” ujarnya di hadapan jamaah.

Dia menjelaskan bayi yang baru lahir membawa sifat murni, yakni peduli terhadap sesama tanpa memandang perbedaan.

Nilai inilah yang, menurutnya, harus dihidupkan kembali oleh umat Islam setelah sebulan berpuasa.

“Bayi tidak melihat perbedaan agama, suku, maupun organisasi. Di situlah semangat solidaritas kemanusiaan muncul,” katanya.

Rozihan juga menyinggung perbedaan waktu perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah sebagai hal yang wajar dan justru memperkaya kehidupan sosial.

Sumber antara
