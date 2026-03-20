Hingga H-1 Lebaran, Lonjakan Penumpang di Daop 4 Semarang Tembus 477 Ribu

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Hingga H-1 atau satu hari menjelang Lebaran 2026, sebanyak 256.008 penumpang Kereta Api Indonesia (KAI) tercatat telah tiba di sejumlah stasiun di wilayah Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang.

Sementara itu yang berangkat sebanyak 221.398 penumpang. Jumlah tersebut merupakan dari total 477.406 penumpang yang berangkat dan turun di berbagai stasiun wilayah Daop 4 Semarang selama masa mudik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, 11 hingga 20 Maret 2026.

Pada Jumat (20/3), Keramaian masih terjadi di stasiun wilayah Daop 4 Semarang. Tercatat sebanyak 47.358 penumpang menggunakan kereta api dari berbagai stasiun di wilayah Daop 4 Semarang. Terdiri dari 18.517 penumpang berangkat dan 28.841 penumpang turun.

Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif menyampaikan mayoritas penumpang yang berangkat tujuan ke Jakarta, Surabaya, Solo dan juga Purwokerto. Kereta api favorit penumpang dari Daop 4 Semarang, yaitu Ambarawa Ekspres, Joglosemarkerto, Tawangjaya dan Argo Sindoro.

Beberapa stasiun dengan aktivitas penumpang yang cukup tinggi di wilayah Daop 4 di antaranya Stasiun Semarang Tawang, Semarang Poncol, Tegal, Pekalongan, dan Cepu.

Selama masa angkutan Lebaran 2026, KAI daop 4 semarang memberangkatkan 36 kereta api, terdiri dari 34 KA regular dan 2 KA tambahan.

“Kami juga mengimbau kepada para pelanggan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, datang lebih awal ke stasiun, serta memastikan tiket dan identitas sesuai agar proses boarding dapat berjalan dengan tertib dan nyaman,” tutur Luqman. (ink/jpnn)