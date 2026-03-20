JPNN.com Jateng Jateng Terkini Petasan Meledak di Tambakrejo Semarang, Bocah 9 Tahun Tewas, Rumah Hancur

Petasan Meledak di Tambakrejo Semarang, Bocah 9 Tahun Tewas, Rumah Hancur

Jumat, 20 Maret 2026 – 13:22 WIB
Petasan Meledak di Tambakrejo Semarang, Bocah 9 Tahun Tewas, Rumah Hancur - JPNN.com Jateng
Petugas inafis mengamankan sejumlah petasan jenis kembang api dari sebuah rumah di wilayah Tambakrejo, Kota Semarang, Jumat (20/3/2026). (ANTARA/I.C. Senjaya)

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tragedi memilukan terjadi di Kampung Tambakrejo, Kota Semarang, Jumat (20/3) dini hari.

Sebuah rumah warga hancur akibat ledakan yang diduga berasal dari bahan petasan. Satu korban jiwa, seorang bocah berusia 9 tahun, ditemukan meninggal dunia.

Ketua RW 9 Tambakrejo Ahmad Rifai mengungkapkan ledakan terjadi sekitar pukul 01.00 WIB di rumah milik warga berinisial R.

“Warga mendengar suara ledakan keras. Saat dicek, kondisi di dalam rumah sudah hancur,” ujarnya.

Korban diketahui berinisial GSP (9). Dia ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa setelah warga berupaya mencari penghuni rumah yang berjumlah lima orang.

“Korban ditemukan terakhir di bawah meja makan, sudah meninggal dunia,” tambah Rifai.

Dari informasi yang dihimpun, ledakan diduga berasal dari bahan petasan yang disimpan di bawah alat penanak nasi di dalam rumah.

Bahan-bahan tersebut disebut dibeli secara daring dan rencananya akan digunakan untuk takbir keliling pada malam hari.

Tragedi memilukan terjadi di Kampung Tambakrejo, Kota Semarang, Jumat (20/3) dini hari.
Sumber antara
