Jadwal Salat Id 3 Masjid Besar di Kota Semarang, Lengkap Khatib dan Imamnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tiga masjid besar di Kota Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Masjid Agung Semarang Kauman, dan Masjid Raya Baiturrahman akan menggelar salat Id pada 1 Syawal 1447 Hijriah pada Sabtu (21/3).

Sekretaris Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Multazam Ahmad mengatakan pelaksana salat Idulfitri tersebut digelar menyesuaikan hasil sidang isbat yang sudah diumumkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

"Besok serentak melaksanakan salat id, meski hari ini dari Muhammadiyah sudah merayakan Idulfitri 1447 Hijriah," kata Multazam kepada JPNN.com, Jumat (20/3).

Pihaknya juga telah mengatur jadwal Salat Id pada tiga masjid besar di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut.

Salat Idulfitri di Masjid Agung Semarang akan dimulai pukul 06.00 WIB. Dengan imam K.H. Hanief Ismail, Pengasuh Pondok Pesantren Roudhatul Qur'an Annasimiyyah dan khatib Imam Taufiq, Guru Besar Ilmu Tafsir Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Salat Idulfitri Masjid Baiturahman di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang akan dimulai pukul 06.15 WIB.

Baca Juga: Muhammadiyah Semarang Siapkan 50 Lokasi Salat Idulfitri

Bertindak sebagai imam adalah K.H. Zaenuri Ahmad, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qur'ani Kabupaten Semarang dan khatib Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Jawa Tengah Saiful Mujab.

Kemudian, Salat Idulfitri di MAJT Jalan Gajah Raya Semarang akan dimulai pukul 06.30 WIB. K.H. M Ulil Abshor akan bertindak sebagai imam, sementara khatib oleh K.H. Zulfa Mustofa, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).