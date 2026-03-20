Profil Kapolrestabes Semarang Kombes Heri Wahyudi yang Menggantikan Brigjen M Syahduddi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pucuk Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Semarang sebentar lagi akan diduduki oleh Komisaris Besar (Kombes) Heri Wahyudi menggantikan Brigadir Jenderal (Brigjen) M Syahduddi.

Dengan pangkat satu bintang di pundaknya, Abiturien Akademi Kepolisian (Akpol) 1997 itu mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Pengamanan Objek Vital Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri).

"Iya (betul mendapat promosi jabatan baru dan kenaikan pangkat brigjen, red)," kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Humas) Polrestabes Semarang Komisaris Polisi Agung kepada JPNN.com, Jumat (20/3).

Sementara itu, posisi jabatan Kapolrestabes Semarang akan diemban oleh Komisaris Besar (Kombes) Heri Wahyudi.