Bikin Bising Warga, Sound Horeg di Demak Disikat Polisi, Panitia Takbiran Diperiksa

Jumat, 20 Maret 2026 – 22:58 WIB
Sound horeg atau battle sound diamankan Polres Demak, Jawa Tengah, karena mengganggu ketertiban masyarakat. (ANTARA/HO. Polresta Demak.)

jateng.jpnn.com, DEMAK - Aksi nekat panitia takbiran di Kabupaten Demak berujung pemeriksaan polisi.

Mereka kedapatan hendak menggunakan sound horeg di malam takbiran, padahal sudah ada kesepakatan bersama untuk tidak memakainya.

Aparat Polres Demak langsung bertindak. Dua unit sound horeg beserta truk pengangkutnya diamankan setelah dilakukan penertiban oleh jajaran Polsek Karanganyar.

Kasat Reskrim Polres Demak Anggah Mardwi Pitriyono mengatakan pihaknya telah memeriksa panitia hingga operator sound.

“Selain panitia dan operator, kami juga meminta keterangan pemilik sound horeg atau battle sound,” ujarnya, Jumat (20/3).

Kapolsek Karanganyar Muhammad Syaifudin menjelaskan penindakan bermula dari laporan warga melalui Call Center 110 terkait kebisingan saat uji coba sound di Desa Ngaluran, Kamis (19/3).

“Warga merasa terganggu dengan suara bising saat cek sound. Petugas gabungan kemudian datang dan mengamankan peralatan tersebut,” katanya.

Sbelumnya, pihak kepolisian bersama perangkat desa dan warga sudah menyepakati penggunaan sound system secara terbatas agar tidak mengganggu lingkungan. Namun, kesepakatan itu dilanggar panitia.

Sumber Antara
TAGS   takbiran sound horeg demak polisi lebaran

