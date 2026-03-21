Ribuan Jemaah Salat Idulfitri 1447 Hijriah di Simpang Lima Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ribuan umat muslim mengikuti Salat Idulfitri 1447 Hijriah berjemaah di Lapangan Pancasila Simpang Lima Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (21/3).

Salat Id yang digelar Masjid Raya Baiturrahman itu dimulai sekira pukul 06.30 WIB. Bertindak sebagai imam salat adalah K.H. Zaenuri Ahmad, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qur'ani Kabupaten Semarang dan khatib Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Tengah Saiful Mujab.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ikut serta dalam jemaah salat id tersebut. Dia berada di saf depan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah.

Baca Juga: Profil Kapolrestabes Semarang Kombes Heri Wahyudi yang Menggantikan Brigjen M Syahduddi

"Hari ini kita merayakan Lebaran 1447 Hijriah. Selamat Idulfitri, dengan fitri kita kembali ke yang suci, kita harus menatap masa depan dengan rasa persatuan dan kesatuan secara optimis," kata Luthfi.

Dia mengatakan Lebaran merupakan momentum untuk refleksi bersama dalam rangka menyucikan diri, kembali ke fitrah. Artinya seluruh elemen masyarakat harus memilik rasa persatuan dan kesatuan membangun wilayah, dalam hal ini adalah Jawa Tengah dan Indonesia.

"Tentu saja dengan cara saling peduli sesama, karena dengan membangun suatu wilayah dibutuhkan suatu kolaborasi, peduli satu dengan yang lain, untuk tidak saling dengki iri apalagi berhibah," katanya. (ink/jpnn)