Takbiran Berdarah, Mercon Meledak, Pemuda Grobogan Luka Parah hingga Patah Tulang

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Perayaan malam takbiran di Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah berujung petaka. Seorang pria terkena ledakan mercon hingga dirawat di rumah sakit.

Petasan yang baru diracik itu mendadak meledak mengenai Muhammad Nur Attamimi (19). Tak hanya luka bakar yang melepuhkan badannya, korban juga mengalami patah tulang di bagian lengan.

Kasi Humas Polres Grobogan Ipda Arif Suryanto mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat (20/3/2026) sekitar pukul 16.30 WIB. Kejadian baru dilaporkan ke polisi pukul 23.00 WIB.

Menurut Ipda Arif, insiden bermula ketika korban melubangi cetakan petasan dengan paku berukuran lima sentimeter. Cetakan itu kemudian diisi bahan petasan yang sudah diracik oleh korban.

"Lalu korban menutup ujung petasan dengan cara memukul petasan tersebut akhirnya terjadi ledakan," kata Ipda Arif, Sabtu (21/3).

Suara ledakan itu terdengar oleh tetangga korban. Sang tetangga kaget melihat korban yang sudah terkapar tak berdaya.

Saat itu, korban tergeletak mengalami luka di bagian mata, lebam, dan luka bakar pada tangan kanan.

"Saksi berteriak meminta tolong dan didengar oleh warga sekitar," ujar Ipda Arif.