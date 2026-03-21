Ford EcoSport Terbakar di Tol Semarang-Solo, Pengemudi Tak Punya SIM

Sabtu, 21 Maret 2026 – 18:24 WIB
Lokasi kejadian mobil Ford EcoSport terbakar di KM 449 + 500 A Tol Semarang-Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/3). FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebuah mobil Ford EcoSport terbakar saat melaju di KM 449 + 500 A Tol Semarang-Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/3) sekitar pukul 13.50 WIB.

Lokasi kejadian terpat di Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.

Ecosport berpelat nomor H 1796 TX ini dikemudikan oleh Faisal Zein (27) warga Perum Graha Maritza, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal.

"(Pengemudi, red) tidak memiliki SIM A," kata Kasat Lantas Polres Semarang AKP Lingga Ramadhani.

Kejadian bermula Ecosport yang melaju ke arah Solo tersebut diduga mengalami gangguan kelistrikan hingga menyebabkan percikan api.

Kebakaran terjadi ketika pengemudi menghentikan laju kendaraannya di badan jalan. "Korban jiwa nihil. Kerugian materil sekitar Rp 30 juta," kata AKP Lingga. (ink/jpnn)

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

